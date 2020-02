Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA : vers un triple-top sous 25,5E ? Cercle Finance • 20/02/2020 à 18:00









(CercleFinance.com) - AXA ricoche à la baisse sous 24,25E et s'achemine vers l'ébauche d'un triple-top sous 25,5E (après le pullback du 8 novembre et 2 janvier): le signal baissier serait validé par la cassure des 23,87E, le plancher du 27 janvier. AXA risquerait alors de chuter vers 22,20/22,5E (ex-plancher du 3 octobre dernier).

Valeurs associées AXA Euronext Paris -3.47%