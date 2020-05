Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA : 'valorisation risque-rendement attractive' selon CS Cercle Finance • 11/05/2020 à 17:30









(CercleFinance.com) - Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 22 euros sur AXA, malgré une réduction d'environ 12% de son estimation de BPA 2020 pour l'assureur, de façon à intégrer une estimation mise à jour de pertes liées au Covid-19. 'De façon importante, nous pensons que les résultats de 2021 et au-delà seront largement non affectés, avec une reprise des revenus soutenue par une tarification positive en assurance-dommage', estime l'analyste. Le bureau d'études s'attend aussi à ce qu'AXA paye son dividende 2019 et soit en position d'accroitre son dividende par action en 2020 et au-delà. Aussi, il considère que le titre offre actuellement une valorisation risque-rendement attractive.

Valeurs associées AXA Euronext Paris -0.69%