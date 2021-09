Axa va annuler jusqu'à 319,4 millions d'euros de ses propres actions

Autre élément de transformation du secteur : le marché des plans d'épargne retraite (PER) connaît également une croissance importante. 117.000 assurés supplémentaires ont souscrit à un plan d'épargne retraite en mai 2021, soit un bond de 335% par rapport au mois précédent.

Le marché se transforme peu à peu du fait d'un intérêt plus marqué des épargnants pour les fonds en unité de compte, alors que les fonds en euros subissent une décollecte nette. Au mois de mai, la collecte nette des produits en unités de compte (UC) s'élevait à 2,8 milliards d'euros. Sur les cinq premiers mois de l'année, elle atteint 13,7 milliards d'euros, un niveau jamais observé depuis quinze ans. La part des cotisations en UC dans le total des cotisations a atteint 40% en mai, contre 34% en 2020. Cet engouement proviendrait à la fois de la bonne tenue des marchés financiers mais aussi d'une pression des assureurs pour inciter leurs clients à investir sur ce type de support.

Les opérations de rachat par le prestataire de services d'investissement dans le cadre de cette convention cesseront au plus tard le 11 Octobre 2021.

Le prix par action à payer par AXA sera calculé à partir de la moyenne arithmétique des cours moyens pondérés par les volumes des actions sur une période de 20 jours de bourse débutant le 14 septembre 2021 et correspondant à la date d'ouverture de la période de fixation du cours de référence des actions à émettre dans le contexte de l'opération Shareplan 2021.

(AOF) - Dans le cadre de l'augmentation de capital réservée aux salariés du Groupe AXA (Shareplan 2021) et afin d'en éliminer l'effet dilutif, AXA a conclu ce jour une convention de rachat d'actions avec un prestataire de services d'investissement aux termes de laquelle AXA s'engage à racheter ses propres actions pour un montant maximum de 319,4 millions d'euros, conformément aux termes de son programme de rachat d'actions, en vue de les annuler.

