(CercleFinance.com) - Axa repasse positif sur l'année en cours et affiche ainsi une des meilleures performances du CAC40 en 2022 (certes, loin derrière Thalès) : la hausse des taux s'avère favorable à l'assureur qui vient de reprendre +25% depuis le 7 mars et qui tente de déborder les 26,76E, l'ex-plancher du 24 janvier.

Un franchissement ouvrirait à Axa la route du sommet annuel des 28,75E des 18 janvier et 9 février.





Valeurs associées AXA Euronext Paris +0.94%