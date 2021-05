Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA : un support se confirme vers 22/22,05E Cercle Finance • 28/05/2021 à 13:37









(CercleFinance.com) - AXA un support se confirme vers 22/22,05E: plusieurs tests successifs ont eu lieu du 13 au 26 mai et le franchissement de la récente résistance des 22,88E permettrait d'espérer le comblement du 'gap' des 23,78E du 6 mai puis le retracement de la zone sommitale des 23,9E.

Valeurs associées AXA Euronext Paris +1.56%