AXA: transformation d'AXA SA en réassureur interne réalisée

(CercleFinance.com) - AXA annonce avoir finalisé la transformation précédemment annoncée d'AXA SA, la holding du groupe d'assurances, en réassureur interne du groupe, à l'issue de sa fusion en date du 30 juin avec sa captive de réassurance, AXA Global Re.



La réalisation de cette fusion fait suite à l'obtention des autorisations réglementaires habituelles. Pour rappel, AXA SA avait obtenu son agrément en qualité d'entreprise de réassurance de la part de l'ACPR en mai dernier.



Conformément aux communications précédentes, AXA SA réassurera en 2022 certaines de ses entités européennes d'assurance dommages par le biais de traités de réassurance en quote-part à hauteur de 25%, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.





