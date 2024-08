Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AXA: titre en hausse, l'avis d'un broker information fournie par Cercle Finance • 02/08/2024 à 17:15









(CercleFinance.com) - AXA gagne plus de 1% à Paris alors que UBS a confirmé ce matin son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours inchangé de 38 euros représentant un potentiel de hausse de 19%.



'La cession par AXA d'AXA IM à BNP Paribas pour 5,4 milliards d'euros et l'acquisition de Nobis Group pour 0,5 milliard d'euros sont des opérations positives qui représentent environ 2,5 % de la capitalisation boursière' indique le bureau d'analyses.



'AXA dépasse les attentes avec de solides résultats au premier semestre, grâce à l'activité dommages (croissance de la marge et du chiffre d'affaires)', ajoute UBS.



'Nous sommes confiants dans notre capacité à atteindre un objectif de croissance du résultat opérationnel par action pour 2024 en ligne avec notre objectif de 6 à 8 %', a indiqué la direction.







Valeurs associées AXA 32,26 EUR Euronext Paris +1,41%