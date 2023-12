Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA: teste l'utilisation de stablecoins de Société Générale information fournie par Cercle Finance • 04/12/2023 à 10:11









(CercleFinance.com) - AXA Investment Managers (AXA IM) annonce aujourd'hui avoir réalisé sa première transaction de marché en recourant à l'utilisation de stablecoins - les CoinVertible (EURCV) de Société Générale - FORGE - dans le cadre d'une nouvelle expérimentation conjointe.



Cette expérimentation s'est déroulée en deux phases distinctes :



- l'achat par AXA IM, pour le compte d'AXA France, auprès de Société Générale - FORGE de cinq millions d'euros de stablecoins CoinVertible (EURCV), un actif numérique déployé sur la blockchain publique ethereum et adossé à l'euro.



- un investissement d'un montant de cinq millions d'euros par AXA IM dans une obligation verte émise par Société Générale, au moyen des stablecoins CoinVertible (EURCV) acquis lors de la première phase, pour le compte d'AXA France.



'L'objectif de cette initiative était de nous permettre d'expérimenter l'utilisation d'un stablecoin comme actif de règlement pour l'achat d'une obligation numérique. Notre objectif final est d'optimiser nos process existants en adoptant les technologies les plus avancées afin de toujours offrir les meilleurs services à nos clients', a commenté Laurence Arnold, Head of Innovation Management and Strategic Initiatives chez AXA IM.





Valeurs associées AXA Euronext Paris +0.03% ETH/USD NEXC +8.48%