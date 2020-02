Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Axa : termine dans le vert après la vente d'activités Cercle Finance • 10/02/2020 à 17:38









(CercleFinance.com) - Le titre AXA termine la journée dans le vert (+0,5%) après l'annonce de la cession de plusieurs activités. L'analyste Oddo BHF a confirmé ce lundi sa recommandation 'achat' sur le titre, après l'annonce d'un accord avec l'assureur autrichien Uniqa, pour lui céder 100% de ses activités (à l'exception des activités réalisées par AXA XL et AXA Partner) en Pologne, en République Tchèque et en Slovaquie. 'Cette cession améliorera la marge de solvabilité du groupe d'environ 2 points. Elle augmentera également la trésorerie centrale d'AXA, le numéraire reçu équivalent à environ 1 point de ratio d'endettement', apprécie le broker. Oddo confirme ainsi son objectif de cours de 28 euros sur la valeur, pour un potentiel de hausse de +13%.

Valeurs associées AXA Euronext Paris +0.40%