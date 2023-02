Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA : tente de soulever la résistance des 28,85E information fournie par Cercle Finance • 23/02/2023 à 15:56









(CercleFinance.com) - AXA tente de soulever la résistance des 28,85/28,88E des 2 et 9 février 2023 et du 8 février 2022 (ex-record absolu).

Le cours a fait une brève incursion vers 29E mais elle n'est pas concluante (retour vers 28,8/28,85E).

En cas de succès, le prochain objectif sera 31E : il est prédéterminé par la règle du balancier et correspond également à une hausse de +50% par rapport au plancher des 20,33E de la mi-juillet 2022.





Valeurs associées AXA Euronext Paris +3.36%