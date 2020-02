Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA : sur le point de vendre ses activités en Malaisie ? Cercle Finance • 18/02/2020 à 10:53









(CercleFinance.com) - Great Eastern et Generali seraient en négociation pour le rachat des activités d'AXA et d'Affin Bank en Malaisie indique ce matin Bloomberg. La vente de cette activité pourrait rapporter près de 650 M$. Great Eastern et Generali travaillent actuellement sur ces offres de rachat. Le premier tour des négociations devrait se terminer d'ici la fin du mois de Mars précise l'agence de presse. Rappelons qu'AXA a annoncé déjà la semaine dernière un accord afin de céder ses activités en Pologne, Tchéquie et Slovaquie à UNIQA Insurance Group. Cette cession devrait avoir lieu au quatrième trimestre 2020.

Valeurs associées AXA Euronext Paris -0.31%