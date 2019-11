Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA : succès de la cession des actions dans EQH Cercle Finance • 13/11/2019 à 18:27









(CercleFinance.com) - AXA a annoncé aujourd'hui le succès de la cession de 144 000 0003 actions ordinaires d'AXA Equitable Holdings, Inc. dans le cadre d'une offre secondaire de ces actions. A la finalisation de l'Offre, le produit net pour AXA s'élevait à environ 3,1 milliards de dollars américains, soit environ 2,9 milliards d'euros, correspondant à un prix net de 21,8 dollars américains par action. ' La cession réussie du solde de la participation d'AXA dans EQH est une étape majeure de notre processus de transformation ', a déclaré Thomas Buberl, Directeur général d'AXA. ' Notre sortie du marché américain d'assurance vie, épargne, retraite, et l'intégration du Groupe XL, a permis d'accélérer la réorientation stratégique d'AXA vers ses segments cibles et de réduire significativement son exposition aux marchés financiers. '

Valeurs associées AXA Euronext Paris -0.40%