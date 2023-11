Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA: succès de l'offre d'actionnariat salarié information fournie par Cercle Finance • 24/11/2023 à 17:53









(CercleFinance.com) - AXA annonce avoir finalisé avec succès son offre d'actionnariat salarié ' Shareplan 2023 ' réservée à ses collaborateurs tant en France qu'à l'international, lancé en août 2023.



La société indique que plus de 23 000 collaborateurs issus de 40 pays, représentant environ 21 % de l'effectif salarié concerné, ont souscrit à Shareplan 2023 et investit dans des actions AXA à des conditions préférentielles.



La souscription totale s'élève à près de 348 millions d'euros correspondant à l'émission d'environ 14 millions d'actions nouvelles soit 0,6 % du capital d'AXA.



Au terme de l'opération de cette année, les collaborateurs d'AXA détiennent 4,36 % de son capital et 5,86 % de ses droits de vote.





Valeurs associées AXA Euronext Paris +0.76%