AXA : succès de l'offre d'actionnariat salarié

Au terme de l'opération de cette année, les collaborateurs d'AXA détiennent 5,13 % de son capital et 6,50 % de ses droits de vote.

(AOF) - AXA a annoncé le 26 août dernier le lancement de son offre d'actionnariat salarié "Shareplan 2019", augmentation de capital réservée à ses collaborateurs tant en France qu'à l'international. Résultat, près de 26 000 collaborateurs issus de 40 pays, représentant près de 24 % de l'effectif salarié concerné, ont souscrit à Shareplan 2019. La souscription totale s'élève à près de 375 millions d'euros correspondant à l'émission de plus de 18 millions d'actions nouvelles, souscrites au prix de 18,30 euros pour l'offre classique et de 21,73 euros pour l'offre à effet de levier.

