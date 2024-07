Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AXA: soutien à un projet de développement de l'IDF information fournie par Cercle Finance • 05/07/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - AXA annonce son soutien à un projet de développement de l'Insurance Development Forum (IDF), ayant pour objectif de fournir une solution reproductible et évolutive pour des projets de résilience des infrastructures qui peuvent être mis sur le marché rapidement.



L'initiative vise à mobiliser et à faciliter les investissements du secteur de l'assurance dans les infrastructures qui renforceront la résilience des communautés vulnérables des pays émergents face aux risques liés au changement climatique et aux catastrophes naturelles.



L'IDF collabore avec BlackRock pour son plan d'action, en tirant parti de son expertise en matière d'investissement dans les infrastructures et de financement mixte, ainsi que de sa connaissance des exigences d'investissement du secteur de l'assurance.





