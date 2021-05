Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA : soulève la résistance des 23,8E des 13 et 19/04 Cercle Finance • 03/05/2021 à 14:41









(CercleFinance.com) - AXA soulève la résistance des 23,8E des 13 et 19/04 et tente de s'extraire du corridor 23,1/23,9E (zénith intraday du 13 avril). En cas de succès, le titre pourrait accélérer jusque vers 24,7E, résistance oblique moyen terme.

Valeurs associées AXA Euronext Paris +1.40%