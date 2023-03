Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA : se redresse au-delà de 27,5E information fournie par Cercle Finance • 29/03/2023 à 09:05









(CercleFinance.com) -AXA se redresse au-delà de 27,5E et pourrait tester rapidement l'ex résistance des 27,7E du 20 mars.

En cas de pullback, AXA risque revenir s'appuyer sur 26E, le double plancher des 16 et 30 décembre dernier.





Valeurs associées AXA Euronext Paris +1.58%