(CercleFinance.com) - AXA se hisse vers 25,86E après les trimestriels (chiffre d'affaires total de 78,4MdsE au titre des 9 premiers mois de 2022, en hausse de 3%): le cours efface la résistance des 25,5E de mi-septembre et s'ouvre la route des 27,15E du 20 avril.





Valeurs associées AXA Euronext Paris +3.11%