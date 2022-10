Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA: se hisse vers 24,53E, les 25E en vue information fournie par Cercle Finance • 19/10/2022 à 16:46









(CercleFinance.com) - AXA referme le 'gap' des 23,87E du 23/09 et se hisse vers 24,53E (ex-zénith de la mi-août) et se rapproche rapidement de la principale résistance oblique baissière moyen terme qui gravite vers 25E.

D'autres obstacles horizontaux se profilent ensuite vers 25,5E (zénith du 12 septembre) puis 26E.





Valeurs associées AXA Euronext Paris +2.21%