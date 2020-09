Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA : se hisse au-delà des 17,5E Cercle Finance • 09/09/2020 à 16:10









(CercleFinance.com) - AXA se hisse au-delà des 17,5E (résistance oblique baissière court terme) après avoir rebondi sur la zone support des 17E. Le prochain objectif serait le comblement du 'gap' des 18,45E du 21 juillet

Valeurs associées AXA Euronext Paris +2.87%