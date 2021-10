Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA : rounding-top sous 24,3E, rechute vers 23,5E information fournie par Cercle Finance • 13/10/2021 à 10:59









(CercleFinance.com) - AXA dessine un rounding-top sous 24,3E et rechute vers 23,5E, ce qui valide un petit potentiel de repli vers le support oblique court terme qui gravite vers 22,75E

Valeurs associées AXA Euronext Paris -2.43%