AXA : rétrograde sous les 31E, les 30E sont en vue

(CercleFinance.com) - AXA (-4%) rétrograde sous les 31E (un +bas depuis le 15 février) et pulvérise le support des 31,4E du 3 mai, ce qui devrait déboucher sur un test imminent des 30E, le solide plancher du 9 février.

L'objectif suivant serait le plancher -crucial- des 29,2E testé le 18/12/2023 puis du 11 au 19/01/2024.





Valeurs associées AXA 30.95 EUR Euronext Paris -4.03%