AXA : retombe sous les 14E, possible re-test de 11,85E

(CercleFinance.com) - AXA retombe sous les 14E, refermant le 'gap' des 14,08E du 23/02: impossible d'exclure désormais un re-test du plancher des 12,5E (clôture du 19 mars) ou du 'plus bas long terme' des 11,85E en intraday ce même 19/03, mais aussi le 16 et 18 mars.

Valeurs associées AXA Euronext Paris -3.46%