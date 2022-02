Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA: résultat net plus que doublé en 2021 information fournie par Cercle Finance • 24/02/2022 à 08:00









(CercleFinance.com) - AXA publie pour l'année écoulée un résultat net plus que doublé (+131%) à 7,29 milliards d'euros, ainsi qu'un résultat opérationnel en croissance de 59% à 6,76 milliards, soit 2,75 euros par action (+7% par rapport à 2020 en base normalisée).



A près de 100 milliards d'euros, le chiffre d'affaires a augmenté de 6% à change constant (+3% en données publiées), avec des progressions dans toutes ses lignes de métier assurances dommages (+3%), santé (+5%), vie, épargne, retraite (+9%) et gestion d'actifs (+20%).



Le conseil d'administration d'AXA propose un dividende de 1,54 euro par action, en hausse de 8% par rapport à 2020, et confirme un programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 0,5 milliard d'euros, avec lancement immédiat.





