AXA: résiliation d'un accord de cession en Allemagne

(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses chiffres d'activité trimestriels, AXA a officialisé hier soir un accord mettant fin à la vente d'un portefeuille d'assurances vie et retraite en Allemagne.



L'assureur dit avoir mutuellement convenu avec le groupe d'épargne et de retraite belge Athora de revenir sur l'opération, qui avait été initialement annoncée en 2022.



AXA conservera donc ce portefeuille, qu'il estime 'bien capitalisé' avec un 'bon adossement actifs/passifs', ainsi que le résultat afférent.



Le groupe précise que cette résiliation ne devrait pas avoir d'impact sur les objectifs financiers dévoilés dans le cadre de son nouveau plan stratégique.



Il a indiqué en parallèle que sa division AXA Life Europe avait conclu un accord de réassurance avec New Reinsurance Company, une filiale de Munich Re, portant sur un portefeuille d'assurance-vie.



L'accord - qui couvre des réserves de produits à annuités variables pour un montant d'environ trois milliards d'euros - conduira à une réduction du résultat opérationnel annuel d'environ 20 millions d'euros à compter de 2024.



AXA dit avoir l'intention de compenser la réduction du résultat opérationnel résultant de cette opération par un rachat d'actions d'environ 200 millions d'euros.





