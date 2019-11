Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA : remonte au contact des 25E Cercle Finance • 07/11/2019 à 17:23









(CercleFinance.com) - AXA franchit la résistance des 24,37E du 24 octobre pour venir tester 25E. L'effacement de la résistance des 23,8E des 23 avril puis 8 et 17 juillet validait un potentiel de hausse en direction de 25,8EZ (zénith du 1er mars 2018 et 8 au 17 décembre 2015) puis du record absolu des 27,7E du 23 janvier 2018.

Valeurs associées AXA Euronext Paris +0.88%