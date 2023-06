AXA remanie sa direction avant la présentation de son plan stratégique

(AOF) - En vue du lancement de son futur plan stratégique, Axa a annoncé plusieurs changements au sein de son équipe de direction et en particulier la nomination d'un nouveau patron pour AXA France. En Bourse, ces annonces font peu de vagues, l’action de l’assureur s’adjugeant 0,59% à 27,335 euros. Directeur général d’AXA France depuis 2 ans après avoir occupé auparavant le même poste en Italie, Patrick Cohen est nommé Directeur général Marchés Europe & Santé.

Antimo Perretta, qui gérait aussi l'Amérique Latine, partira en retraite fin 2024.

Outre la supervision des entités d'assurance européennes, Patrick Cohen " se voit confier la création et le développement d'une nouvelle entité qui rassemblera et accélèrera les principales opérations d'assurance santé internationales du groupe ", a précisé l'assureur.

Patrick Cohen sera remplacé au poste de Directeur général d'AXA France par Guillaume Borie, actuellement Directeur général délégué des activités de l'assureur en France. Il rejoint le Comité de Direction du groupe et rapportera à Thomas Buberl.

Agé de 37 ans, Guillaume Borie a réalisé l'essentiel de son parcours professionnel au sein d'AXA où il est entré en 2009. Il avait été nommé Directeur de l'Innovation du groupe en 2017 avant de devenir Directeur général délégué d'AXA France en 2019.

Par ailleurs, Hassan El-Shabrawishi, jusqu'ici Directeur général Afrique, est nommé Directeur général Marchés Internationaux. AXA Japon et AXA Chine et Hong Kong seront désormais directement rattachés à George Stansfield, Directeur général adjoint du groupe et Secrétaire général.

L'assureur a aussi annoncé la nomination de Nancy Bewlay, Directrice générale d'AXA XL Réassurance, en tant que Directrice de la souscription du groupe. Françoise Gilles, Directrice de la Stratégie d'AXA Asie, est pour sa part nommée Directrice des Risques du groupe. Enfin, Anu Venkataraman, Directrice des Relations Investisseurs du Groupe, est nommée Directrice de la Stratégie en plus de ses fonctions actuelles. Ces trois femmes rejoindront le Comité de Direction.

Le futur plan stratégique de l'assureur sera présenté au premier trimestre 2024.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Numéro un mondial de l’assurance né en 1982 ;

- Chiffre d’affaires de 102 Mds€, réparti entre la France pour 26 %, le reste de l'Europe (34 %), l'Asie (16 %), l’international (7 %) et AXA XL (dommages pour les entreprises, 20 %) ;

- Trois grandes activités : dommages entreprises (33 % du chiffre d’affaires) & dommages particuliers (17 %), vie, épargne et retraite (33 %), devant la gestion d’actifs ;

- Modèle d’affaires : développer la santé et prévoyance, simplifier l’expérience client, renforcer les performances de souscription, maintenir la place de n° 1 sur les enjeux climatiques, accroître les flux de trésorerie ;

- Capital éclaté, avec une part d'actionnariat salarié de 4,16 % (5,69 % de droits de vote), derrière les mutuelles AXA (14,95 % et 24,75 %), Denis Duverne présidant le conseil d'administration de 16 membres, Thomas Buberl étant directeur général ;

- Situation financière solide malgré le recul à 45,4 Mds€ des fonds propres affectés par les moins-values latentes de 27,1 Mds€, avec un ratio d’endettement de 27,1% un ratio de solvabilité II de 215 % et trésorerie de 5,5 Mds€.

Enjeux

- Plan « Driving progress 2023 : réduction des coûts de 300 M€, réduction de la volatilité du portefeuille, hausse de 3 Mds€ de l’autofinancement libre, hausse du taux de distribution à 55-65 % et progression de près de 7 % du bénéfice par action ;

- Stratégie innovation :

- écosystème Axa Next de 8 unités visant à s’attaquer aux risques émergents et mondiaux, offrir des solutions innovantes et simplifier l’exérience des clients en se concentrant sur les initiatives BtoB,

- 2 priorités stratégiques pour 2023 : la santé & protection (télémédecine, coordination de soins, plateformes spécifiques…) et les dommages (cybersécurité, plateformes de gestion des risques notamment climatiques),

- lancement de la plateforme Digital Commercial pour les entreprises,

- recours à l'intelligence artificielle (membre de Impact IA, think&do tank français sur l'IA responsable), open innovation (Give data back...) ;

- Stratégie environnementale :

- recul de 20 % de l’empreinte carbone liée aux investissements entre 2021 et 2025,

- investissement vert de 24 Mds€ entre 2020 et 2023,

- lancement du 1er emprunt vert,

- sortie en 2022 des secteurs gaz de chiste, sables bitumeux et de l’exploitation en Arctique et des nouveaux projets d’exploration pétrolière hors groupes engagés dans la transition énergétique,

- lutte pour la biodiversité par des politiques de suscription et d’investissements,

- présidence de l’alliance Net Zero Insurance Underwriting ;

- 4 activités en forte résilience : la France, l’Europe, l’Asie et AXA XL ;

- Simplification du groupe, par recentrage sur les marchés principaux et cessions (28 Mds€ encaissés sur l’objectif de 30 à 50 Mds€);

- Résistance aux cycles économiques par montée en puissance de la santé et gestion proactive des risques inflationnistes.

Défis

- Suivi des indicateurs de profitabilité ou ratios combinés (93,7 %) ;

- Transformation de la holding en réassureur du groupe, soit 2 Mds$ de trésorerie supplémentaire d’ici 2025 ;

- Diversité de rythmes de croissance entre la santé puis les dommages et recul des branches vie et gestion d’actifs,

- Après un repli de 11 %% du résultat net, objectif 2023 d’un bénéfice par action en croissance au-dessus de la fourchette cible de 3% à 7 % ;

- Dividende 2022 de 1,7 % en hausse de 10 % et programme de rachat d’actions de 1,1 Md€.

Une belle dynamique de développement pour l'assurance-vie française

La progression de l'assurance-vie se poursuit au fil des mois. Sur les quatre premiers mois de l'année, les cotisations ont atteint 53,7 milliards d'euros, un niveau inégalé depuis plus de dix ans. A 10,5 milliards d'euros, la collecte nette retrouve elle aussi son niveau le plus élevé depuis 2011 sur une période similaire. Au final, à fin avril 2022, les encours des contrats d'assurance vie ont atteint 1.847 milliards d'euros, en croissance de 1,1% sur un an. Ces bonnes performances sont en partie liées au succès croissant du PER (Plan d'Epargne Retraite). Depuis le début de l'année 2022, les PER commercialisés par un assureur ont affiché 592.000 assurés supplémentaires et 9,3 milliards d'euros de versements. Fin avril 2022, 3,2 millions d'assurés détenaient un PER, ce qui représentait un encours de 39 milliards d'euros. Sans tenir compte des transferts, 87 % des nouveaux titulaires d'un PER (à fin décembre 2021) l'avaient souscrit auprès d'un assureur.