AXA : réduction de dividende proposée à l'AG

(CercleFinance.com) - Par une approche de prudence pendant la pandémie du Covid-19, la compagnie d'assurances AXA indique que son conseil d'administration a décidé de réduire sa proposition de distribution de dividende de 1,43 à 0,73 euro par action. Cette proposition sera soumise à l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale le 30 juin. Le dividende serait mis en paiement le 9 juillet, avec une date de détachement du dividende au 7 juillet. Le conseil envisagera de proposer un versement complémentaire aux actionnaires au quatrième trimestre 2020, pouvant aller jusqu'à 0,70 euro par action, si les conditions de marché et règlementaires sont favorables à cette période.

Valeurs associées AXA Euronext Paris +4.58%