Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Axa : recule sous les 24,26E du 03/12/2019 Cercle Finance • 15/01/2020 à 10:12









(CercleFinance.com) - Axa qui dessine un double-top à 2 mois d'intervalle sous 25,4/25,45E recule sous les 24,26E du 03/12/2019 et devrait se replier au contact des 23,68E du 31/10, le support suivant est celui 22,46E du 3 octobre.

Valeurs associées AXA Euronext Paris -1.99%