AXA : recrute une nouvelle directrice de la marque

(CercleFinance.com) - AXA annonce la nomination de Virginie Berçot au poste de directrice de la marque du Groupe AXA depuis le 1er mars, succédant ainsi à Paul Bennett.

Forte de plus de 20 ans d'expérience dans les domaines de la communication corporate et de la marque, Virginie Berçot a commencé sa carrière chez TBWA/Corporate où elle a accompagné pendant plus de 6 ans des entreprises, institutions et associations comme Michelin, Microsoft, les ministères de la Santé et de l'Environnement ou l'Unicef.

A partir de 2007, elle prend en charge le pilotage corporate de grands comptes de l'agence Protéines, tels que McDonald's et Danone. En 2015, Virginie Berçot rejoint alors BETC en tant que directrice associée en charge notamment des comptes Danone, Novartis et Saint-Gobain.

Après avoir exercé comme directrice générale d'un Think & Do Tank, Virginie Berçot est recrutée par AXA pour piloter la stratégie de la marque, la publicité, l'expérience client et les partenariats à l'échelle du Groupe.