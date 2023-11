Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA : rechute de -5% vers 27,26E information fournie par Cercle Finance • 03/11/2023 à 11:16









(CercleFinance.com) - Après un nouvel échec sous 27,7E (comme le 28 juillet et l 12 ocobre), AXA rechute de -5% vers 27,26E: le titre pourrait revenir tester les 26,9E, le bas de son corridor de consolidation pour la 5 fois depuis le 3 août dernier.





Valeurs associées AXA Euronext Paris -2.49%