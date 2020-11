Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA : rebond de +4% après les trimestriels Cercle Finance • 04/11/2020 à 17:17









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 4% après l'annonce des trimestriels. Suite à cette publication, Jefferies confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de 27 E. Le groupe a indiqué que l'impact des sinistres en lien avec la pandémie de Covid-19 était inchangé à 1,5 milliard d'euros sur le résultat opérationnel 2020. ' AXA a fourni des déclarations rassurantes pour les sinistres sur le COVID-19, notre opinion a été renforcée par cette annonce ' indique Jefferies. Le chiffre d'affaires est en baisse de 1% au troisième trimestre, avec une hausse de l'activité dans la plupart des lignes de métier. ' Ayant chuté de plus de 25 % depuis juin, nous estimons que cette publication se révélera être un catalyseur pour les actions ' rajoute le bureau d'analyses.

Valeurs associées AXA Euronext Paris +3.89%