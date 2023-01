Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA: réalise un placement obligataire de 750 ME information fournie par Cercle Finance • 04/01/2023 à 17:59









(CercleFinance.com) - AXA annonce aujourd'hui le placement réussi auprès d'investisseurs institutionnels de 750 millions d'euros d'obligations senior non garanties Reg S à échéance 2033.



Ces obligations seront utilisées pour les besoins généraux de l'entreprise, notamment pour le refinancement d'une partie de la dette du Groupe.



Les obligations auront un coupon annuel fixe de 3,625%. La demande des investisseurs a été forte, le livre d'ordres ayant été souscrit près de trois fois.





