AXA : rachat d'une plateforme de compensation carbone

(CercleFinance.com) - AXA IM, la branche de gestion d'actifs d'AXA, a annoncé mercredi l'acquisition auprès de BNP Paribas Securities Services de ClimateSeed, une plateforme de compensation carbone. La filiale de l'assureur explique que cet investissement va lui permettre de compléter son portefeuille de solutions dédiées au climat, notamment en ce qui concerne les investissements dans des projets fondés sur la nature. La place de marché permet à des promoteurs immobiliers de certifier leurs bâtiments 'zéro carbone' en réduisant d'abord les émissions de leurs bâtiments par des pratiques de construction écologiques, puis en compensant les émissions restantes via ClimateSeed. Les constructeurs peuvent choisir parmi plus de 30 projets disponibles sur la plateforme en fonction de leur emplacement, du type d'activité ou des objectifs visés. BNP Paribas - à l'origine du projet - a prévu de continuera à proposer la plateforme ClimateSeed dans le réseau de sa banque de détail.

Valeurs associées AXA Euronext Paris +0.21%