AXA propose une solution financière amiable à 15 000 clients restaurateurs

(AOF) - " Face à l'incertitude judiciaire actuelle ", AXA France a annoncé proposer une solution financière amiable à ses 15 000 clients restaurateurs restaurateurs détenteurs de son ' contrat standard ' comportant une extension de garantie des pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative. L'assureur estime le coût de ce règlement amiable à environ 0,3 milliard d'euros, avant impôt et avant réassurance.

Il précise que le coût de ce règlement, après impôt et après réassurance, devrait être compensé par des développements favorables en 2021, liés à la crise du Covid-19, en France et en Europe.

La proposition d'indemnité transactionnelle vise à couvrir une somme équivalente à 15 % du chiffre d'affaires de l'activité restauration, sur la période des mesures administratives d'interdiction d'accueillir du public des 14 mars 2020 et 29 octobre 2020, dans la limite des durées et montants prévus par le contrat.

Il est envisagé que cette solution amiable soit ouverte à partir du 21 juin jusqu'au 30 septembre 2021, les clients pouvant se rapprocher de leur intermédiaire habituel.

