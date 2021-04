Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA : projet de plateforme numérique avec Microsoft Cercle Finance • 14/04/2021 à 09:24









(CercleFinance.com) - AXA annonce une collaboration avec Microsoft afin de déployer une plateforme numérique de soins de santé 'donnant accès à un écosystème de services de santé ouvert à tous', plateforme s'appuyant sur les forces des deux groupes dans leurs domaines respectifs. La nouvelle plateforme utilisera ainsi les technologies Microsoft Cloud for Healthcare, notamment l'API Azure pour FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources), qui garantit la protection de la vie privée des utilisateurs. 'Un programme pilote, incluant un outil d'auto-évaluation, une interface de téléconsultation et une conciergerie médicale, a été lancé avec succès fin 2020 en Allemagne et en Italie', précise la compagnie d'assurances.

Valeurs associées AXA Euronext Paris -0.53%