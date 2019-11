Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA : prix fixé pour la cession du solde des parts dans EQH Cercle Finance • 11/11/2019 à 07:30









(CercleFinance.com) - AXA a annoncé que le prix net de la cession des 144 millions d'actions ordinaires d'AXA Equitable Holdings (EQH) à Goldman Sachs, en qualité de seule banque garante dans le cadre d'une offre secondaire de ces actions, a été fixé à 21,80 dollars par action. La clôture de l'offre est prévue le 13 novembre. Dans ce cadre, EQH a accepté de racheter à la banque garante 24 millions d'actions sur les 144 millions, à un prix égal à celui payé par la banque garante à AXA. Le produit net total pour AXA s'élèverait à environ 3,1 milliards de dollars. La transaction devrait avoir un impact positif sur son ratio de solvabilité II estimé à six points, mais pas d'impact significatif sur son résultat net.

Valeurs associées AXA Euronext Paris -0.14%