AXA : plusieurs mesures d'aide face à la crise

(CercleFinance.com) - AXA annonce le renforcement de son plan d'action visant à répondre à l'urgence sanitaire, économique et sociale, avec notamment la fourniture de deux millions de masques pour aider les soignants en première ligne contre le virus. La compagnie contribuera, à hauteur de 27 millions d'euros, à l'effort de solidarité mené sous l'égide de la FFA, mesure s'ajoutant à celle de l'association AGIPI, partenaire d'AXA, visant à créer le 'Fonds AGIPI de solidarité COVID-19' doté de 10 millions d'euros. Enfin, le Fonds AXA pour la Recherche a décidé de mobiliser cinq millions d'euros supplémentaires au développement de réponses aux maladies infectieuses et au virus Covid-19, y compris la mise en place de solutions après la crise.

Valeurs associées AXA Euronext Paris -7.01%