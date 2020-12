AXA : plan stratégique et objectifs pour 2021-2023

(CercleFinance.com) - AXA se montre stable en début de séance, alors qu'à l'occasion de sa journée investisseurs virtuelle, la compagnie d'assurance présente son plan stratégique 'Driving Progress 2023' et ses principaux objectifs financiers pour 2021-2023.

Elle vise ainsi une croissance du résultat opérationnel par action de 3% à 7% par an en moyenne entre 2020 (en base normalisée) et 2023, ainsi qu'une rentabilité opérationnelle des capitaux propres entre 13% et 15% de 2021 à 2023.

AXA prévoit de se développer en santé et prévoyance, simplifier l'expérience client et accélérer ses efforts de productivité, renforcer les performances de souscription, maintenir son leadership en enjeux climatiques et accroître ses flux de trésorerie.