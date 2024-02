Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AXA: plan stratégique et objectifs à horizon 2026 information fournie par Cercle Finance • 22/02/2024 à 08:52









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats, AXA présente son Plan 2026 qui a pour objectif de 'développer et renforcer le coeur de métier du groupe, en poursuivant la mise en oeuvre disciplinée de sa stratégie', faisant suite au succès de 'Driving Progress 2023'.



Parmi ses principaux objectifs financiers dans le cadre de ce plan, la compagnie d'assurance table sur une croissance annuelle du résultat opérationnel par action sur la période 2023-26 de 6 à 8% par an en moyenne.



AXA anticipe aussi, pour la période 2024-26, une rentabilité opérationnelle des capitaux propres (ROE) comprise entre 14 et 16%, ainsi que plus de 21 milliards d'euros cumulés de remontée de trésorerie organique.





