AXA: placement obligataire réalisé avec succès

(CercleFinance.com) - AXA annonce avoir réalisé avec succès le placement auprès d'investisseurs institutionnels d'une émission d'obligations senior non garanties Reg S d'un montant de 850 millions d'euros à échéance 2030, et à un taux fixe annuel de 3,75%.



La date de règlement des obligations est prévue le 12 octobre. La notation des obligations ainsi émises est attendue à A+/Stable pour Standard & Poor's, A1/Stable pour Moody's et A+/Positive pour Fitch.



'La transaction a rencontré une forte demande des investisseurs avec un livre d'ordres souscrit près de trois fois', souligne AXA, précisant que le produit sera alloué au financement de ses besoins généraux, dont le refinancement d'une partie des dettes existantes.





