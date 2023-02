Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA: placement d'actions Monte dei Paschi réalisé information fournie par Cercle Finance • 28/02/2023 à 09:12









(CercleFinance.com) - AXA annonce le succès de la cession de 100 millions d'actions Banca Monte dei Paschi di Siena, représentant environ 7,94% du capital de la banque italienne, au prix de 2,33 euros par action, soit un montant total de 233 millions d'euros.



Pour rappel, cette opération a été réalisée dans le cadre d'une offre par construction accélérée d'un livre d'ordres auprès d'investisseurs institutionnels.



Suite au règlement-livraison du placement, prévu le ou autour du 2 mars, la compagnie d'assurance conservera (directement ou non) 0,0007% du capital de Monte dei Paschi.





Valeurs associées AXA Euronext Paris -0.31%