Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA : partenariat poursuivi et renforcé avec Publicis Cercle Finance • 06/11/2019 à 08:05









(CercleFinance.com) - Publicis annonce la poursuite de son partenariat exclusif avec AXA pour ses créations publicitaires dans 30 pays, à l'issue d'un processus d'appel d'offres qui a duré 10 mois et comprenait aussi Dentsu, Havas, Omnicom et WPP. Le groupe de communication a aussi été choisi comme partenaire pour la stratégie et l'achat média au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie et à Hong-Kong. Dans ces pays, il mettra en place des équipes intégrées pour piloter à la fois la création, les média et la data. 'L'expertise data de Publicis permettra d'accélérer la transformation marketing souhaitée par AXA, à commencer par la publicité, pour déployer une nouvelle stratégie d'engagement à la fois puissante, pertinente et affinitaire', affirme-t-il.

Valeurs associées AXA Euronext Paris +2.16%