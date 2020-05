Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA : partenariat avec Accor pour l'assistance médicale Cercle Finance • 15/05/2020 à 09:05









(CercleFinance.com) - La compagnie d'assurance AXA et la chaine hôtelière Accor annoncent la conclusion d'un partenariat stratégique innovant, visant à proposer, dès juillet prochain, une assistance médicale aux clients des 5.000 hôtels Accor à travers le monde. Ce partenariat permettra aux hôtes d'Accor d'accéder aux offres médicales d'AXA Partners, entité internationale d'AXA spécialisée dans les services d'assistance, l'assurance voyage et l'assurance-crédit. Les clients d'Accor bénéficieront des dernières innovations d'AXA en matière de télémédecine et d'un accès gratuit aux téléconsultations médicales, ainsi qu'aux réseaux médicaux d'AXA, qui réunissent des dizaines de milliers de professionnels de santé agréés.

Valeurs associées AXA Euronext Paris +0.04%