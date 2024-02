Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AXA: offre publique de rachat sur des obligations information fournie par Cercle Finance • 26/02/2024 à 09:25









(CercleFinance.com) - AXA annonce une offre publique de rachat en numéraire portant sur deux souches d'obligations super-subordonnées perpétuelles, dans le cadre de sa politique de gestion active de sa dette et d'optimisation de sa structure de capital.



Cette opération porte sur des obligations à taux fixe, puis variable d'un montant de 350 millions de livres sterling émises le 6 juillet 2006 et sur des obligations à taux révisable d'un montant de 723.925.000 livres émises le 7 novembre 2014.



Les offres publiques de rachat expireront à 17h00, heure française, le 4 mars prochain, à moins qu'elles ne soient prolongées ou clôturées de manière anticipée par la compagnie d'assurance à sa seule discrétion.





