AXA: offre de rachat sur des obligations subordonnées

(CercleFinance.com) - AXA a annoncé mercredi son intention de racheter une souche d'obligations subordonnées libellée en livres sterling qui était censée arriver à échéance en janvier 2054.



Le groupe d'assurance précise qu'il prévoit de lancer une offre publique de rachat en numéraire sur ses obligations subordonnées dites 'Tier 2' d'un montant de 750 millions de livres sterling affichant un taux fixe de 5,625%.



L'offre doit expirer le 26 avril, à moins qu'elle ne soit prolongée ou clôturée de manière anticipée par AXA à sa seule discrétion.



L'assureur explique que cette opération s'inscrit dans le cadre de sa politique de gestion active de la dette, avec l'objectif d'optimiser sa structure de capital.



En amont de la publication de ses indicateurs d'activité du 1er trimestre, prévue le lundi 15 mai, AXA a par ailleurs dévoilé ce matin les indicateurs d'activité pro forma pour son 1er trimestre 2022 suite à l'adoption en début d'année des normes comptables IFRS17 et IFRS9.



Cette nouvelle méthodologie ne fait apparaître que des changements mineurs, puisque le total des brutes brutes émises n'est revu à la baisse que de 31,3 à 31,2 milliards d'euros avec les nouvelles normes.



La valeur des affaires nouvelles reste, elle, inchangée, à 700 millions d'euros au titre du premier trimestre 2022.





