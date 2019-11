AXA : nouvelles fonctions pour Matthieu Bébéar

(AOF) - AXA annonce que Matthieu Bébéar, actuellement Directeur général délégué d'AXA France et Directeur général d'AXA Particuliers & IARD Entreprises, est nommé Chief Business Officer d'AXA International et Nouveaux marchés et Directeur du développement stratégique pour l'Amérique Latine. Il sera rattaché à Benoît Claveranne, Directeur général International et Nouveaux marchés et membre du Comité de direction d'AXA. Cette nomination est effective au 1er janvier 2020.