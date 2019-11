Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA : nouvelle phase de la stratégie climat Cercle Finance • 27/11/2019 à 13:31









(CercleFinance.com) - AXA annonce le lancement d'une nouvelle phase de sa stratégie climat qui 'vise à accélérer la contribution du groupe vers une économie bas-carbone et plus durable d'ici 2050, en ligne avec les objectifs de l'Accord de Paris sur le climat'. La compagnie d'assurance vise ainsi à limiter le 'potentiel de réchauffement' de ses investissements à 1,5°C d'ici 2050. Pour y parvenir, elle double son objectif d'investissement vert pour atteindre 24 milliards d'euros d'ici 2023. AXA investira dans des 'transition bonds' pour accompagner les entreprises vers une plus faible intensité carbone, et durcira sa politique de désinvestissement pour sortir complètement du charbon d'ici 2030 dans l'OCDE et l'UE, puis 2040 dans le reste du monde.

Valeurs associées AXA Euronext Paris +0.08%