AXA: nouvelle nomination chez AXA XL information fournie par Cercle Finance • 15/09/2023 à 11:20

(CercleFinance.com) - AXA XL, la division d'AXA dédiée à l'assurance IARD des grandes entreprises et des risques de spécialités, annonce la nomination d'Anthony Dagostino au poste nouvellement créé de 'Global Chief Cyber Underwriting Officer for Commercial Lines'.



Après avoir fondé Converge, un fournisseur de cyber-assurance et de gestion des risques, il a rejoint AXA XL en août. Il possède plus de 20 ans d'expérience dans la mise en place et la direction d'équipes de souscription, de courtage et de conseil performantes et rentables.



Anthony Dagostino reportera à Libby Benet, qui dirige la gouvernance de souscription, la tarification, l'agrégation des risques et la stratégie produit mondiale d'AXA XL en tant que 'Global Chief Underwriting Officer'.