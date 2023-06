Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

AXA: nouveaux objectifs de décarbonation fixés information fournie par Cercle Finance • 29/06/2023 à 11:34

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de son rapport Climat & Biodiversité 2023, AXA annonce prévoir notamment de réduire de 20% l'intensité carbone de ses portefeuilles d'assurance automobile individuels les plus importants d'ici 2030 par rapport à 2019.



La compagnie d'assurance vise aussi une diminution de 30% des émissions absolues de carbone de ses plus grands clients Corporate et de 20% de l'intensité carbone des autres clients Corporate dans ses marchés les plus importants, d'ici 2030 par rapport à 2021.



Concernant ses activités d'investissements, après s'être fixé un objectif de réduction de l'empreinte carbone des actifs du fonds général de 20% entre 2019 et 2025, AXA s'engage à poursuivre cette tendance pour atteindre une réduction de 50% entre 2019 et 2030.